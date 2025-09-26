Repas/spectale Café associatif l’Imaginaire Lalinde
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne
Repas spectacle avec Christal et Bernard aux commandes des cuisines.
19h Spectacle de clown Tous au marché
20h Repas « asiat » Poulet du général Tao (poulet frit au gingembre/nouilles sautées-Tiramisu). Réservation jusqu’au 24/09. .
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12
