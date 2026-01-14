Repas St Valentin à l’Embuscade Uzay-le-Venon

Repas St Valentin à l’Embuscade

Rue de l’Église Uzay-le-Venon Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurateur de l’Embuscade vous a concocté un repas St Valentin complet et fait maison. Il sera animé par le guitariste Alain Bouchard.

Menu gourmand composé de petits amuses-bouches et cocktails, tartare de Saint-Jacques et mangue, Filet de carrelet et son riz crémeux, Magret de canard au miel et son duo de légumes, Duo de profiteroles et son coeur de nougatine.

Réservation fortement recommandée. 30 .

Rue de l’Église Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 7 66 93 84 83

English :

The Embuscade restaurateur has put together a Valentine’s Day meal, with live guitar music.

