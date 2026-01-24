Repas St Valentin

Quiers-sur-Bezonde Loiret

Tarif : 70 – 70 – EUR

70

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Repas de St Valentin

Repas de St Valentin. 70€/pers 70 .

Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 87 41 51 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valentine’s Day meal

L’événement Repas St Valentin Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2026-01-22 par OT GATINAIS SUD