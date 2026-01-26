Repas St Valentin -Restaurant La Libertie

La Libertie Campsegret Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-12

Dîner le samedi soir et valable du 12 au 15/02 au Restaurant La Libertie:

Tarifs 5 services/plats 75€/pers.

Rés 05 53 61 66 45. La Libertie .

La Libertie Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 66 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas St Valentin -Restaurant La Libertie

L’événement Repas St Valentin -Restaurant La Libertie Campsegret a été mis à jour le 2026-01-24 par Vallée de l’Isle en Périgord