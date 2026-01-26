Repas St Valentin -Restaurant La Libertie Campsegret
Repas St Valentin -Restaurant La Libertie Campsegret jeudi 12 février 2026.
Repas St Valentin -Restaurant La Libertie
La Libertie Campsegret Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-12
Dîner le samedi soir et valable du 12 au 15/02 au Restaurant La Libertie:
Tarifs 5 services/plats 75€/pers.
Rés 05 53 61 66 45. La Libertie .
La Libertie Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 66 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas St Valentin -Restaurant La Libertie
L’événement Repas St Valentin -Restaurant La Libertie Campsegret a été mis à jour le 2026-01-24 par Vallée de l’Isle en Périgord