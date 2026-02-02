Repas St Valentin- Restaurant Pause et Vous Mussidan
Pause et Vous Mussidan Dordogne
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Dîner de la St Valentin
Menu: Cocktail des amoureux et ses mises en bouche, noix de St Jacques et gambas, émulsion légère au parmesan, mousse de betterave, filet de veau fondant, sauce au morille, carottes glacées, purée de panais, harmonie autour du chocolat et du fruit de la passion.
Tarif: 46 €/pers.
Rés: 09 86 45 42 71. .
Pause et Vous Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 45 42 71
