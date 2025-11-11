Repas Stockfish à Livernon Livernon
Repas Stockfish à Livernon
salle des fêtes Livernon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 13:00:00
fin : 2025-11-11 16:00:00
Date(s) :
2025-11-11
L’association Lo Peyro Lebado vous invite à un repas convivial autour du stockfish, un plat traditionnel à base de poisson, dans une ambiance chaleureuse et familiale. Un menu complet et des alternatives sont proposés à tous les gourmands, petits et grands. .
salle des fêtes Livernon 46320 Lot Occitanie +33 6 76 40 58 66
English :
The Lo Peyro Lebado association invites you to a convivial meal of stockfish, a traditional fish dish, in a warm, family atmosphere
German :
Der Verein Lo Peyro Lebado lädt Sie zu einem geselligen Essen rund um Stockfish, ein traditionelles Fischgericht, in einer warmen und familiären Atmosphäre ein
Italiano :
L’associazione Lo Peyro Lebado vi invita a un pasto conviviale a base di stoccafisso, un piatto di pesce tradizionale, in un’atmosfera calda e familiare
Espanol :
La asociación Lo Peyro Lebado le invita a una comida de convivencia a base de stockfish, un plato tradicional de pescado, en un ambiente cálido y familiar
