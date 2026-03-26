Repas tartiflette le bourg Dommartin

Repas tartiflette Salle Raymond Gudin Dommartin 2026-04-11

Repas tartiflette le bourg Dommartin samedi 11 avril 2026.

Repas tartiflette

le bourg Salle Raymond Gudin Dommartin Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 12:00:00
fin : 2026-04-11 14:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Profitez d’un repas à partager avec pour plat principal une tartiflette. Le tout accompagné de Ludik’music et organisé par le club des Aînés du Veynon   .

le bourg Salle Raymond Gudin Dommartin 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 42 41 

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English : Repas tartiflette

L’événement Repas tartiflette Dommartin a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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