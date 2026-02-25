Repas tartiflette soirée déguisée Salle des Fêtes Biches
Repas tartiflette soirée déguisée Salle des Fêtes Biches samedi 28 mars 2026.
Salle des Fêtes Lieu-dit Le Bourg Biches Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28 23:50:00
2026-03-28
L’Association des parents du TABB organise un grand repas tartiflette avec soirée déguisée le samedi 28 mars 2026 à 19h30 à la salle des fêtes de Biches. Menu kir, tartiflette et salade verte, dessert et café. Tarif 16€/adultes 12€/enfants (- de 12 ans). Réservation au 06 60 20 41 82. .
Salle des Fêtes Lieu-dit Le Bourg Biches 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 20 41 82
