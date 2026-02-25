Repas tartiflette soirée déguisée Salle des Fêtes Biches

Repas tartiflette soirée déguisée

L’Association des parents du TABB organise un grand repas tartiflette avec soirée déguisée le samedi 28 mars 2026 à 19h30 à la salle des fêtes de Biches. Menu kir, tartiflette et salade verte, dessert et café. Tarif 16€/adultes 12€/enfants (- de 12 ans). Réservation au 06 60 20 41 82. .

Salle des Fêtes Lieu-dit Le Bourg Biches 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 20 41 82

