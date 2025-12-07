Repas Téléthon à Taulé Taulé

Repas Téléthon à Taulé

Rue du Terrain des Sports Taulé Finistère

Tarif : – –

Date : 2025-12-07

Début : 2025-12-07 12:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Téléthon organisé par les élus et associations des communes de Carantec, Henvic, Taulé, Locquénolé et Guiclan.

Sur Taulé

Repas au profit du téléthon organisé par la commune de Taulé .

Rue du Terrain des Sports Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 67 11 14

