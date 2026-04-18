Repas terroir en musique Foyer rural Buros

Repas terroir en musique

Foyer rural 160 route de Morlaàs Buros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Grand repas terroir placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la fête. Ambiance musicale toute l’après-midi avec le groupe de chanteurs Hesti Music.. Le groupe animera le repas en interprétant les plus grands classiques des chants pyrénéens mais également les chants les plus entraînant de tous le Sud-Ouest qui résonne en féria. Des chansons que nous connaissons tous, reprises en chœur avec ce groupe qui saura créer une ambiance parfaite pour ce grand banquet terroir. .

Foyer rural 160 route de Morlaàs Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeburos@gmail.com

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English : Repas terroir en musique

L’événement Repas terroir en musique Buros a été mis à jour le 2026-03-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran