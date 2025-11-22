Repas tête-de-veau LASSERADE Lasserrade

Repas tête-de-veau

LASSERADE Foyer Rural Lasserrade Gers

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 12:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Une journée d’automne agrémentée d’un repas tête-de-veau et d’animations.

Au menu du repas qui débutere à 12h30

En entrée du tourrin, suivi de tête de veau avec une sauce gribiche et ses légumes (ou rôti de porc), salade, fromage, dessert, vin, café et digestif.

A partir de 17h, venez partager un verre et danser avec les animations musette, guinguette, java et bodega.

Puis repas sur le pouce avec tourrin, oeuf, ventrêche, saucisses.

Réservation obligatoire.

.

LASSERADE Foyer Rural Lasserrade 32160 Gers Occitanie +33 6 74 03 71 78 mairiedelasserrade@orange.fr

English :

An autumn day with a tête-de-veau meal and entertainment.

On the menu, starting at 12:30 pm:

Starter of tourrin, followed by tête de veau with gribiche sauce and vegetables (or roast pork), salad, cheese, dessert, wine, coffee and digestif.

From 5 p.m., enjoy a drink and dance to the musette, guinguette, java and bodega entertainment.

Followed by an on-the-go meal with tourrin, oeuf, ventrêche and sausages.

Reservations essential.

German :

Ein Herbsttag, der mit einem tête-de-veau -Essen und Animationen bereichert wird.

Auf dem Menüplan des Essens, das um 12.30 Uhr beginnt, stehen:

Als Vorspeise Tourrin, gefolgt von Kalbskopf mit Sauce Gribiche und Gemüse (oder Schweinebraten), Salat, Käse, Dessert, Wein, Kaffee und Digestif.

Ab 17 Uhr können Sie etwas trinken und bei Musette-, Guinguette-, Java- und Bodega-Animationen tanzen.

Anschließend schnelles Essen mit Tourrin, Ei, Ventrêche und Würstchen.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Una giornata autunnale con pasto tête-de-veau e intrattenimento.

Il menu del pranzo, che inizia alle 12.30:

Antipasto di tourrin, seguito da tête de veau con salsa gribiche e verdure (o maiale arrosto), insalata, formaggio, dessert, vino, caffè e digestivo.

A partire dalle 17.00, venite a bere e a ballare con l’animazione di musette, guinguette, java e bodega.

A seguire un pasto in movimento con tourrin, oeuf, ventrêche e salsicce.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Una jornada otoñal con una comida tête-de-veau y animación.

El menú de la comida, que comienza a las 12.30 horas, incluye

Entrante de tourrin, seguido de tête de veau con salsa gribiche y verduras (o cerdo asado), ensalada, queso, postre, vino, café y digestivo.

A partir de las 17:00, venga a compartir una copa y a bailar al ritmo de la musette, la guinguette, la java y la bodega.

A continuación, comida al paso con tourrin, oeuf, ventrêche y salchichas.

Imprescindible reservar.

L’événement Repas tête-de-veau Lasserrade a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65