Repas tête-de-veau LASSERADE Lasserrade

LASSERADE Foyer Rural Lasserrade Gers
Début : 2025-11-22 12:30:00
2025-11-22
Une journée d’automne agrémentée d’un repas tête-de-veau et d’animations.
Au menu du repas qui débutere à 12h30
En entrée du tourrin, suivi de tête de veau avec une sauce gribiche et ses légumes (ou rôti de porc), salade, fromage, dessert, vin, café et digestif.
A partir de 17h, venez partager un verre et danser avec les animations musette, guinguette, java et bodega.
Puis repas sur le pouce avec tourrin, oeuf, ventrêche, saucisses.
Réservation obligatoire.
LASSERADE Foyer Rural Lasserrade 32160 Gers Occitanie +33 6 74 03 71 78 mairiedelasserrade@orange.fr
English :
An autumn day with a tête-de-veau meal and entertainment.
On the menu, starting at 12:30 pm:
Starter of tourrin, followed by tête de veau with gribiche sauce and vegetables (or roast pork), salad, cheese, dessert, wine, coffee and digestif.
From 5 p.m., enjoy a drink and dance to the musette, guinguette, java and bodega entertainment.
Followed by an on-the-go meal with tourrin, oeuf, ventrêche and sausages.
Reservations essential.
German :
Ein Herbsttag, der mit einem tête-de-veau -Essen und Animationen bereichert wird.
Auf dem Menüplan des Essens, das um 12.30 Uhr beginnt, stehen:
Als Vorspeise Tourrin, gefolgt von Kalbskopf mit Sauce Gribiche und Gemüse (oder Schweinebraten), Salat, Käse, Dessert, Wein, Kaffee und Digestif.
Ab 17 Uhr können Sie etwas trinken und bei Musette-, Guinguette-, Java- und Bodega-Animationen tanzen.
Anschließend schnelles Essen mit Tourrin, Ei, Ventrêche und Würstchen.
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Una giornata autunnale con pasto tête-de-veau e intrattenimento.
Il menu del pranzo, che inizia alle 12.30:
Antipasto di tourrin, seguito da tête de veau con salsa gribiche e verdure (o maiale arrosto), insalata, formaggio, dessert, vino, caffè e digestivo.
A partire dalle 17.00, venite a bere e a ballare con l’animazione di musette, guinguette, java e bodega.
A seguire un pasto in movimento con tourrin, oeuf, ventrêche e salsicce.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Una jornada otoñal con una comida tête-de-veau y animación.
El menú de la comida, que comienza a las 12.30 horas, incluye
Entrante de tourrin, seguido de tête de veau con salsa gribiche y verduras (o cerdo asado), ensalada, queso, postre, vino, café y digestivo.
A partir de las 17:00, venga a compartir una copa y a bailar al ritmo de la musette, la guinguette, la java y la bodega.
A continuación, comida al paso con tourrin, oeuf, ventrêche y salchichas.
Imprescindible reservar.
