REPAS TÊTE DE VEAU Le Malzieu-Forain

Le comité des fêtes du Malzieu-Forain vous invite à leur repas Tête de Veau dès midi au Montchabrier.

Au menu Salade de lentilles, tête de veau ou roti accompagné de pomme de terre et carotte, fromage, dessert, vin et café !

Réservation avant le 27 au 07.82.34.45.48 ou au 06.71.62.85.16.

English :

The Comité des fêtes of Le Malzieu-Forain invites you to their Tête de Veau meal at noon at Le Montchabrier.

Menu: Lentil salad, calf’s head or roast with potato and carrot, cheese, dessert, wine and coffee!

Reservations by the 27th on 07.82.34.45.48 or 06.71.62.85.16.

German :

Das Festkomitee von Malzieu-Forain lädt Sie zu ihrem Tête de Veau -Essen ab 12 Uhr im Montchabrier ein.

Auf dem Menü stehen: Linsensalat, Kalbskopf oder Roti mit Kartoffeln und Karotten, Käse, Dessert, Wein und Kaffee!

Reservierung vor dem 27. unter 07.82.34.45.48 oder 06.71.62.85.16.

Italiano :

Il Comité des fêtes di Le Malzieu-Forain vi invita al pranzo Tête de Veau a mezzogiorno presso Le Montchabrier.

Nel menu: insalata di lenticchie, testa di vitello o arrosto con patate e carote, formaggio, dessert, vino e caffè!

Prenotazioni entro il 27 al numero 07.82.34.45.48 o 06.71.62.85.16.

Espanol :

El Comité des fêtes de Le Malzieu-Forain le invita a su comida Tête de Veau a mediodía en Le Montchabrier.

En el menú: ensalada de lentejas, cabeza de ternera o asado con patata y zanahoria, queso, postre, vino y café

Reservas antes del 27 en el 07.82.34.45.48 o en el 06.71.62.85.16.

