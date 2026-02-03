REPAS TÊTE DE VEAU Saint-Léger-de-Peyre
dimanche 1 mars 2026.
REPAS TÊTE DE VEAU
Salle des fêtes Saint-Léger-de-Peyre Lozère
Tarif : 22 – 22 – EUR
Journée
Date et horaire :
Début : 2026-03-01 12:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Repas tête de veau organisé par le Club de l’entente de St Léger de Peyre
Repas tête de veau organisé par le Club de l’entente de St Léger de Peyre .
Salle des fêtes Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 6 11 26 31 89
English :
Calf’s head meal organized by the Club de l’entente de St Léger de Peyre
