REPAS TÊTE DE VEAU

Salle des fêtes Saint-Léger-de-Peyre Lozère

Tarif : 22 – 22 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 12:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Repas tête de veau organisé par le Club de l’entente de St Léger de Peyre

Repas tête de veau organisé par le Club de l’entente de St Léger de Peyre .

Salle des fêtes Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie +33 6 11 26 31 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Calf’s head meal organized by the Club de l’entente de St Léger de Peyre

L’événement REPAS TÊTE DE VEAU Saint-Léger-de-Peyre a été mis à jour le 2026-02-03 par 48-OT Gévaudan Destination