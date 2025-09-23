Repas & thé dansant du Comité des fêtes Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe

Rue du Marquis de Vignes Oudides Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe Gironde

Tarif : 48 – 48 – 38 EUR

Le Comité des fêtes de Saint-Estèphe organise son gala d’accordéon, avec un repas et un thé dansant.

L’ambiance musicale sera assurée par plusieurs orchestres dont ceux de David Firmin, Aldo Feliciano, Hugues Lamagat et Jérôme Labat, champion du monde d’accordéon. Avec la présence exceptionnelle de Corinne, ex chanteuse de l’orchestre David Corry et des taxis danseurs d’Aquitaine.

Menu feuilleté d’oeuf mollet à la crème de cèpes ; mousseline de poissons sur herbes fraîche et pointe de mayonnaise. ; joue de porc confite et sa garniture ; plateau de fromages ; bavarois aux fruits de la passion ; vins (rouge et rosé) et café.

Possibilité de ne venir qu’au thé dansant à partir de 14h30 (pâtisserie et boisson).

Sur inscription. .

Rue du Marquis de Vignes Oudides Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 27 29 91

