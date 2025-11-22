Repas théâtre

Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Ce soir, on sort , présenté par les Imprévisibles.

Potage, plat, dessert, café et vin compris.

Apportez vos couverts. .

Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47

English : Repas théâtre

German : Repas théâtre

Italiano :

Espanol : Repas théâtre

L’événement Repas théâtre Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2025-10-25 par OT Coteaux et Landes de Gascogne