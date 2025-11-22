Repas théâtre Fargues-sur-Ourbise
Repas théâtre Fargues-sur-Ourbise samedi 22 novembre 2025.
Repas théâtre
Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2025-11-22
2025-11-22
Ce soir, on sort , présenté par les Imprévisibles.
Potage, plat, dessert, café et vin compris.
Apportez vos couverts. .
Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 47
