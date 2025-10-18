Repas traditionnel Cassoulet salle des fêtes Moulins-sur-Tardoire

Repas traditionnel Cassoulet salle des fêtes Moulins-sur-Tardoire samedi 18 octobre 2025.

Repas traditionnel Cassoulet

salle des fêtes Vilhonneur Moulins-sur-Tardoire Charente

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date :

Début : 2025-10-18 19:30:00

fin : 2025-10-18 00:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le Foyer Loisirs et Plein Air de Rancogne propose un repas traditionnel « Cassoulet », le samedi 18 octobre 2025, à 19h30 à Moulins-sur-Tardoire (Vilhonneur)

.

salle des fêtes Vilhonneur Moulins-sur-Tardoire 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 90 91 19

English :

The Foyer Loisirs et Plein Air de Rancogne proposes a traditional « Cassoulet » meal on Saturday, October 18, 2025, at 7:30 pm at Moulins-sur-Tardoire (Vilhonneur)

German :

Das Foyer Loisirs et Plein Air de Rancogne schlägt ein traditionelles Essen « Cassoulet » vor, am Samstag, den 18. Oktober 2025, um 19.30 Uhr in Moulins-sur-Tardoire (Vilhonneur)

Italiano :

Il Foyer Loisirs et Plein Air de Rancogne propone una cena tradizionale « Cassoulet » sabato 18 ottobre 2025 alle 19.30 a Moulins-sur-Tardoire (Vilhonneur)

Espanol :

El Foyer Loisirs et Plein Air de Rancogne propone una comida tradicional « Cassoulet » el sábado 18 de octubre de 2025 a las 19.30 h en Moulins-sur-Tardoire (Vilhonneur)

