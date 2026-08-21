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Repas traditionnel de l’ACCA Salle d’Animation Gabarret

dimanche 6 septembre 2026 · Salle d'Animation · Gabarret

Repas traditionnel de l’ACCA Salle d’Animation Gabarret

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle d'Animation
Adresse
Avenue de la Gare
Ville
40310 Gabarret
Département
Landes
Tarif
28 28 Tarif de base plein tarif

Gabarret

Repas traditionnel de l’ACCA

Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret Landes

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Les chasseurs ont bon appétit, ils vous convient à partager avec eux un Repas traditionnel servi à partir de 12h.
Au menu Tourin | Escargots | Civet traditionnel | Poulet fermier crapaudine Salade | Tourtière | Vin rosé et rouge | Café et Armagnac.
Sur réservation avant le 4 Septembre.
Les chasseurs ont bon appétit, ils vous convient à partager avec eux un Repas traditionnel servi à partir de 12h.
Au menu Tourin | Escargots | Civet traditionnel | Poulet fermier crapaudine Salade | Tourtière | Vin rosé et rouge | Café et Armagnac.
Sur réservation avant le 4 Septembre.   .

Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 44 67 52 

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English : Repas traditionnel de l’ACCA

The hunters have a hearty appetite, and they invite you to join them for a traditional meal served starting at 12 p.m.
On the menu: Tourin | Snails | Traditional stew | Farm-raised chicken cooked crapaudine style—Salad | Tourtière | Rosé and red wine | Coffee and Armagnac.
Reservations required by September 4.

L’événement Repas traditionnel de l’ACCA Gabarret a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Landes d’Armagnac

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