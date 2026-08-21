Repas traditionnel de l’ACCA Salle d’Animation Gabarret
dimanche 6 septembre 2026 · Salle d'Animation · Gabarret
Informations pratiques
Gabarret
Repas traditionnel de l’ACCA
Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret Landes
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Les chasseurs ont bon appétit, ils vous convient à partager avec eux un Repas traditionnel servi à partir de 12h.
Au menu Tourin | Escargots | Civet traditionnel | Poulet fermier crapaudine Salade | Tourtière | Vin rosé et rouge | Café et Armagnac.
Sur réservation avant le 4 Septembre.
Les chasseurs ont bon appétit, ils vous convient à partager avec eux un Repas traditionnel servi à partir de 12h.
Au menu Tourin | Escargots | Civet traditionnel | Poulet fermier crapaudine Salade | Tourtière | Vin rosé et rouge | Café et Armagnac.
Sur réservation avant le 4 Septembre. .
Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 44 67 52
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English : Repas traditionnel de l’ACCA
The hunters have a hearty appetite, and they invite you to join them for a traditional meal served starting at 12 p.m.
On the menu: Tourin | Snails | Traditional stew | Farm-raised chicken cooked crapaudine style—Salad | Tourtière | Rosé and red wine | Coffee and Armagnac.
Reservations required by September 4.
L’événement Repas traditionnel de l’ACCA Gabarret a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Landes d’Armagnac
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