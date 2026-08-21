Repas traditionnel de l’ACCA Salle d’Animation Gabarret

Informations pratiques

Gabarret

Repas traditionnel de l’ACCA

Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret Landes

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 12:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Les chasseurs ont bon appétit, ils vous convient à partager avec eux un Repas traditionnel servi à partir de 12h.

Au menu Tourin | Escargots | Civet traditionnel | Poulet fermier crapaudine Salade | Tourtière | Vin rosé et rouge | Café et Armagnac.

Sur réservation avant le 4 Septembre.

Les chasseurs ont bon appétit, ils vous convient à partager avec eux un Repas traditionnel servi à partir de 12h.

Au menu Tourin | Escargots | Civet traditionnel | Poulet fermier crapaudine Salade | Tourtière | Vin rosé et rouge | Café et Armagnac.

Sur réservation avant le 4 Septembre. .

Salle d’Animation Avenue de la Gare Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 44 67 52

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English : Repas traditionnel de l’ACCA

The hunters have a hearty appetite, and they invite you to join them for a traditional meal served starting at 12 p.m.

On the menu: Tourin | Snails | Traditional stew | Farm-raised chicken cooked crapaudine style—Salad | Tourtière | Rosé and red wine | Coffee and Armagnac.

Reservations required by September 4.

L’événement Repas traditionnel de l’ACCA Gabarret a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Landes d’Armagnac