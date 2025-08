Repas traditionnel du 15 août le Bourg Montaut

Repas traditionnel du 15 août le Bourg Montaut vendredi 15 août 2025.

Repas traditionnel du 15 août

le Bourg Salle des fêtes Montaut Lot-et-Garonne

Repas traditionnel organisé par l’ASCAM.

Ambiance musicale avec Maurice » Momo » FALBAT et repas assuré par Benjamin Malet.

Au menu apéritif / soupe haricots et couenne / salade du Périgord / demi magret de canard et frites maison / salade et fromage / fraises au sucre / Café, vin rouge et rosé compris.

Inscriptions avant le mercredi 10 août 2025. Pensez à apporter vos assiettes et couverts. .

le Bourg Salle des fêtes Montaut 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 57 91

