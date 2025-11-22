Repas traditionnel Journée champignons Villefranche-du-Queyran
Salle des clubs Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Programme
9h Accueil et petit déjeuner
9h45 Départ en forêt, promenade et cueillette
12h30 Repas
Menu Velouté de Shiitaké, assiette de crudités, rôti de bœuf accompagné de cèpes et pommes de terre, salade et fromage, dessert cake + glace, vin + café
Réservations avant le 17 novembre
En collaboration avec l’Association des Champignons de Sylvestre du 47 .
Salle des clubs Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 58 53 67 amicalelaiquequeyran@sfr.fr
