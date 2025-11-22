Repas traditionnel Journée champignons Villefranche-du-Queyran

Repas traditionnel Journée champignons

Programme

9h Accueil et petit déjeuner

9h45 Départ en forêt, promenade et cueillette

12h30 Repas

Menu Velouté de Shiitaké, assiette de crudités, rôti de bœuf accompagné de cèpes et pommes de terre, salade et fromage, dessert cake + glace, vin + café

Réservations avant le 17 novembre

En collaboration avec l’Association des Champignons de Sylvestre du 47 .

Salle des clubs Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 58 53 67 amicalelaiquequeyran@sfr.fr

