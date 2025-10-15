Repas traditionnel landais à la Ferme de Beleslou Cagnotte

Tarif : 37.5 – 37.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

La Ferme de Beleslou vous accueille afin de vous faire découvrir son terroir et sa gastronomie locale. Présentation des produits de la ferme, repas traditionnel landais et animation musicale. Au menu apéritif, garbure landaise, assiette landaise, côtelettes de canard à la braise et pommes de terre sautées persillade, salade, fromage de brebis et confiture, tourtière landaise aux pommes. Vins, café et armagnac compris. Sur réservation au 05 58 73 18 92. .

56 route de Lesablère Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 18 92 info@ferme-beleslou.com

English : Repas traditionnel landais à la Ferme de Beleslou

The Ferme de Beleslou welcomes you to discover its terroir and local gastronomy. Presentation of farm products, traditional Landais meal and musical entertainment. Reservations required on 05 58 73 18 92.

German : Repas traditionnel landais à la Ferme de Beleslou

Der Bauernhof von Beleslou empfängt Sie, um Ihnen seine Region und die lokale Gastronomie näherzubringen. Präsentation der Produkte des Bauernhofs, traditionelles Essen aus Landes und musikalische Unterhaltung. Reservierung unter 05 58 73 18 92 erforderlich.

Italiano :

La Ferme de Beleslou vi accoglie per farvi scoprire il suo terroir e la gastronomia locale. Presentazione dei prodotti della fattoria, pasto tradizionale delle Landes e intrattenimento musicale. Prenotazione obbligatoria al numero 05 58 73 18 92.

Espanol : Repas traditionnel landais à la Ferme de Beleslou

La Ferme de Beleslou le invita a descubrir su terruño y la gastronomía local. Presentación de los productos de la granja, comida tradicional de las Landas y animación musical. Reserva obligatoria en el 05 58 73 18 92.

