Repas traditionnel: sauce de cochon SALLE DU CERCLE DE BROCAS Brocas vendredi 23 janvier 2026.
SALLE DU CERCLE DE BROCAS 619, rue des Forgerons Brocas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
La tradition se perpétue au cercle de Brocas et la soirée du 23/01/2026 n'échappe pas à la règle avec la délicieuse sauce de cochon. D'ailleurs ne dit on pas dans le cochon, tout est bon En conclusion , les papilles gustatives vont frissonner de bonheur, pour les heureux inscrits au repas de ce vendredi 23/01/2026 à 20h30. .
SALLE DU CERCLE DE BROCAS 619, rue des Forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net
