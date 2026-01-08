Repas traditionnel: sauce de cochon SALLE DU CERCLE DE BROCAS Brocas

Repas traditionnel: sauce de cochon

SALLE DU CERCLE DE BROCAS 619, rue des Forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

La tradition se perpétue au cercle de Brocas et la soirée du 23/01/2026 n’échappe pas à la règle avec la délicieuse sauce de cochon. D’ailleurs ne dit on pas dans le cochon, tout est bon En conclusion , les papilles gustatives vont frissonner de bonheur, pour les heureux inscrits au repas de ce vendredi 23/01/2026 à 20h30. .

SALLE DU CERCLE DE BROCAS 619, rue des Forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas traditionnel: sauce de cochon

L’événement Repas traditionnel: sauce de cochon Brocas a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Cœur Haute Lande