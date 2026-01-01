Repas Tripes

Salle Polyvalente Araules Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-01-18 12:00:00

Début : 2026-01-18 12:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

2026-01-18

L’APEL de l’école Saint-Joseph d’Araules vous donne rendez-vous pour son traditionnel repas tripes ! Places limitées réservations avant le 16 janvier. Repas ouvert à tous !

Salle Polyvalente Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 17 17 16 apel.ecole.st.joseph.araules@gmail.com

English :

The APEL of Saint-Joseph d?Araules school invites you to its traditional tripe meal! Places are limited, so book before January 16. Meal open to all!

L’événement Repas Tripes Araules a été mis à jour le 2026-01-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire