Repas tripes ou saucisses

Montregard Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Rdv dès 8h30 au préau de l’école pour un moment convivial !

Menu (sur réservation) Tripes ou saucisses/pommes de terre, fromage, dessert, café- 14€ adulte | 10€ enfant

À emporter Saucisses 3€ | Tripes 5€

.

Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at 8:30 am in the school courtyard for a convivial meal!

Menu (reservation required) Tripe or sausage/potatoes, cheese, dessert, coffee- 14? adult | 10? child

Takeaway: Sausages 3? | Tripes 5?

L’événement Repas tripes ou saucisses Montregard a été mis à jour le 2026-02-06 par Haut Pays du Velay Tourisme