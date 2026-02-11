Repas tripes ou saucisses Montregard
Repas tripes ou saucisses
Montregard Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Rdv dès 8h30 au préau de l’école pour un moment convivial !
Menu (sur réservation) Tripes ou saucisses/pommes de terre, fromage, dessert, café- 14€ adulte | 10€ enfant
À emporter Saucisses 3€ | Tripes 5€
Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Meet at 8:30 am in the school courtyard for a convivial meal!
Menu (reservation required) Tripe or sausage/potatoes, cheese, dessert, coffee- 14? adult | 10? child
Takeaway: Sausages 3? | Tripes 5?
L’événement Repas tripes ou saucisses Montregard a été mis à jour le 2026-02-06 par Haut Pays du Velay Tourisme