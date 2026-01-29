REPAS TRIPOUX DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Hérépian
REPAS TRIPOUX DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Rue Jules Ferry Hérépian Hérault
Dimanche 15 Février Espace Jules Ferry 12 h 30
REPAS TRIPOUX organisé par La Ligue Contre le Cancer
Prix du repas 27.50 €
Renseignements et inscriptions 06.01.43.87.47
Rue Jules Ferry Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 01 43 87 47
English :
Sunday, February 15 Espace Jules Ferry 12 h 30
TRIPOUX MEAL organized by La Ligue Contre le Cancer
Price of meal 27.50 ?
Information and registration 06.01.43.87.47
