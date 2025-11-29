Repas truffade à Vabre-Tizac Le Bas Ségala
Samedi 2026-03-07
Cette année encore, les bénévoles de l’APE vous préparent une soirée gourmande et chaleureuse.
Au programme, un repas local préparé avec amour et une soirée musicale animée par DJ Remix !
Réservation avant le 1er mars auprès de Claire 07.61.10.48.22.
19h apéro
20h30 repas soupe, truffade, saucisse, salade, dessert
22h animation musicale DJ Remix 8 .
Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 7 61 10 48 22 solville.ape@gmail.com
English :
Once again this year, the APE volunteers are preparing a warm, gourmet evening.
On the program: a local meal prepared with love and a musical evening hosted by DJ Remix!
Book before March 1 with Claire 07.61.10.48.22.
