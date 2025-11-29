Repas truffade à Vabre-Tizac

Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Cette année encore, les bénévoles de l’APE vous préparent une soirée gourmande et chaleureuse.

Au programme, un repas local préparé avec amour et une soirée musicale animée par DJ Remix !

Réservation avant le 1er mars auprès de Claire 07.61.10.48.22.

19h apéro

20h30 repas soupe, truffade, saucisse, salade, dessert

22h animation musicale DJ Remix 8 .

Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 7 61 10 48 22 solville.ape@gmail.com

English :

Once again this year, the APE volunteers are preparing a warm, gourmet evening.

On the program: a local meal prepared with love and a musical evening hosted by DJ Remix!

Book before March 1 with Claire 07.61.10.48.22.

L’événement Repas truffade à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)