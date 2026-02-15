Repas Truffade animée par Pied’Alu Salle polyvalente Meilhards
Repas Truffade animée par Pied’Alu
Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards Corrèze
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Repas Truffade animé par Pied’Alu.
Buvette.
Tombola.
Réservations avant le 19 février au 06 01 00 38 53 .
Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 00 38 53
L’événement Repas Truffade animée par Pied’Alu Meilhards a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze