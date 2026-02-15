Repas Truffade animée par Pied’Alu Salle polyvalente Meilhards

Repas Truffade animée par Pied’Alu

Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards Corrèze

Repas Truffade animé par Pied’Alu.

Buvette.

Tombola.

Réservations avant le 19 février au 06 01 00 38 53 .

Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 00 38 53

