Repas Truffe sur le marché Truffe en fêtes Donzère
Le village Donzère Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
A l’occasion du week-end truffe en fêtes , le comité des fêtes vous propose un repas à deguster sur place ou à emporter, lors du marché de Donzère. Le précieux diamant noir provient du marché aux truffes noires de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Le village Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 04 82 86
English :
To mark the truffe en fêtes weekend, the Comité des fêtes is offering a meal to eat in or take away from the Donzère market. The precious black diamond comes from the Saint-Paul-Trois-Châteaux black truffle market.
