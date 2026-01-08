Repas Truffe sur le marché Truffe en fêtes Donzère

Repas Truffe sur le marché Truffe en fêtes

Le village Donzère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

A l’occasion du week-end truffe en fêtes , le comité des fêtes vous propose un repas à deguster sur place ou à emporter, lors du marché de Donzère. Le précieux diamant noir provient du marché aux truffes noires de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

.

Le village Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 04 82 86

English :

To mark the truffe en fêtes weekend, the Comité des fêtes is offering a meal to eat in or take away from the Donzère market. The precious black diamond comes from the Saint-Paul-Trois-Châteaux black truffle market.

