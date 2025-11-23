Repas un avent goût de Noël Allemans

Repas un avent goût de Noël Allemans dimanche 14 décembre 2025.

40 Le Bourg Allemans Dordogne

L’association Le Manoir en Cuisine vous propose un avent goût de Noël à partir de 12h à la salle des fêtes apéritif et ses amuses bouche, velouté aux perles du nord vol-au-vent marin, trou allemansois, jambon de noël et son accompagnement, fromage, bûche forêt noire (apéritif et vin offerts) Tarifs adulte 20 € et enfant de moins de 12 ans 12 € Jeux de société après le repas, tombola, plus d’infos et réservations avant le 10 décembre au 06 88 80 49 45 ou 06 48 06 56 19.   .

40 Le Bourg Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 06 56 19 

English : Repas un avent goût de Noël

The association Le Manoir en Cuisine invites you to a Christmas advent starting at 12pm in the village hall: aperitif and appetizers, velouté aux perles du nord vol-au-vent marin, trou allemansois, jambon de noël and its accompaniment, cheese, bûche forêt noire (complimentary aperitif and wine)

German : Repas un avent goût de Noël

Der Verein Le Manoir en Cuisine bietet Ihnen ab 12 Uhr im Festsaal einen weihnachtlichen Advent an: Aperitif und Amuse bouche, Velouté mit Perlen aus dem Norden, Vol-au-vent marin, trou allemandansois, Weihnachtsschinken mit Beilagen, Käse, Schwarzwälder Kirschtorte (Aperitif und Wein gratis)

Italiano :

L’associazione Le Manoir en Cuisine vi propone un assaggio di Natale a partire dalle 12.00 nella sala del villaggio: aperitivo e stuzzichini, velouté con perle del nord, vol-au-vent marin, trou allemansois, prosciutto di Natale e il suo accompagnamento, formaggio, tronchetto della foresta nera (aperitivo e vino inclusi)

Espanol : Repas un avent goût de Noël

La asociación Le Manoir en Cuisine le propone saborear la Navidad a partir de las 12 h en la sala del pueblo: aperitivo y entrantes, velouté con perlas del norte, vol-au-vent marin, trou allemansois, jamón de Navidad y su acompañamiento, queso, tronco de selva negra (aperitivo y vino incluidos)

