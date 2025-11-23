Repas un avent goût de Noël Allemans

Repas un avent goût de Noël

40 Le Bourg Allemans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’association Le Manoir en Cuisine vous propose un avent goût de Noël à partir de 12h à la salle des fêtes apéritif et ses amuses bouche, velouté aux perles du nord vol-au-vent marin, trou allemansois, jambon de noël et son accompagnement, fromage, bûche forêt noire (apéritif et vin offerts) Tarifs adulte 20 € et enfant de moins de 12 ans 12 € Jeux de société après le repas, tombola, plus d’infos et réservations avant le 10 décembre au 06 88 80 49 45 ou 06 48 06 56 19. .

40 Le Bourg Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 06 56 19

English : Repas un avent goût de Noël

The association Le Manoir en Cuisine invites you to a Christmas advent starting at 12pm in the village hall: aperitif and appetizers, velouté aux perles du nord vol-au-vent marin, trou allemansois, jambon de noël and its accompaniment, cheese, bûche forêt noire (complimentary aperitif and wine)

German : Repas un avent goût de Noël

Der Verein Le Manoir en Cuisine bietet Ihnen ab 12 Uhr im Festsaal einen weihnachtlichen Advent an: Aperitif und Amuse bouche, Velouté mit Perlen aus dem Norden, Vol-au-vent marin, trou allemandansois, Weihnachtsschinken mit Beilagen, Käse, Schwarzwälder Kirschtorte (Aperitif und Wein gratis)

Italiano :

L’associazione Le Manoir en Cuisine vi propone un assaggio di Natale a partire dalle 12.00 nella sala del villaggio: aperitivo e stuzzichini, velouté con perle del nord, vol-au-vent marin, trou allemansois, prosciutto di Natale e il suo accompagnamento, formaggio, tronchetto della foresta nera (aperitivo e vino inclusi)

Espanol : Repas un avent goût de Noël

La asociación Le Manoir en Cuisine le propone saborear la Navidad a partir de las 12 h en la sala del pueblo: aperitivo y entrantes, velouté con perlas del norte, vol-au-vent marin, trou allemansois, jamón de Navidad y su acompañamiento, queso, tronco de selva negra (aperitivo y vino incluidos)

