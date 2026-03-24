REPAS VIGNERON AU CHÂTEAU SAINT- PIERRE DE SERJAC

Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le domaine vous invite à un repas vigneron placé sous le signe de la convivialité et du partage. La soirée débute par une dégustation commentée des vins du domaine, suivi d’un repas champêtre où les plats sont disposés au centre de la table, accompagnés d’accords mets et vins soigneusement sélectionnés. Un moment authentique et convivial au cœur de la Cuverie de St Pierre de Serjac !

Le domaine vous invite à un repas vigneron placé sous le signe de la convivialité et du partage. La soirée débute par une dégustation commentée des vins du domaine, avant de se prolonger autour d’un repas champêtre où les plats sont disposés au centre de la table, accompagnés d’accords mets et vins soigneusement sélectionnés. Un moment authentique et convivial au cœur de la Cuverie de St Pierre de Serjac! .

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 63 32 11 39

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English : REPAS VIGNERON AU CHÂTEAU SAINT- PIERRE DE SERJAC

The estate invites you to a winegrower’s meal, where conviviality and sharing are the order of the day. The evening begins with a commented tasting of the estate?s wines, followed by a country-style meal where the dishes are laid out in the center of the table, accompanied by carefully selected food and wine pairings. An authentic and convivial moment in the heart of the Cuverie de St Pierre de Se

L’événement REPAS VIGNERON AU CHÂTEAU SAINT- PIERRE DE SERJAC Puissalicon a été mis à jour le 2026-03-20 par 34 OT AVANT-MONTS