Repas Villageois Henvic Salle Marie Jacq Henvic

Repas Villageois Henvic Salle Marie Jacq Henvic samedi 4 octobre 2025.

Repas Villageois Henvic

Salle Marie Jacq Rue du Croas Men Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 12:50:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Rendez-vous le samedi 4 octobre à midi à la salle Marie Jacq pour le traditionnel Repas Villageois .

Le repas sera préparé par le restaurant le Relais des Primeurs et LK boulangerie de Taulé.

C’est le groupe An Dalar qui fera danser les participants.

Ouvert à tous, 10€ pour les henvicois et les henvicoises de + de 18 ans et 20€ pour les extérieurs.

Inscription et règlement (par chèque à l’ordre du Trésor Public uniquement) à effectuer auprès de la mairie pour le 22 septembre. .

Salle Marie Jacq Rue du Croas Men Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 62 81 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas Villageois Henvic Henvic a été mis à jour le 2025-09-09 par OT BAIE DE MORLAIX