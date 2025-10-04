Repas Villageois Henvic Salle Marie Jacq Henvic
Salle Marie Jacq Rue du Croas Men Henvic Finistère
Rendez-vous le samedi 4 octobre à midi à la salle Marie Jacq pour le traditionnel Repas Villageois .
Le repas sera préparé par le restaurant le Relais des Primeurs et LK boulangerie de Taulé.
C’est le groupe An Dalar qui fera danser les participants.
Ouvert à tous, 10€ pour les henvicois et les henvicoises de + de 18 ans et 20€ pour les extérieurs.
Inscription et règlement (par chèque à l’ordre du Trésor Public uniquement) à effectuer auprès de la mairie pour le 22 septembre. .
Salle Marie Jacq Rue du Croas Men Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 62 81 11
