Repas vins nouveaux Espiens
Repas vins nouveaux Espiens samedi 22 novembre 2025.
Repas vins nouveaux
Espiens Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 18 EUR
Tarif : 10 – 10 – 18 EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Venez célébrer le vin nouveau autour d’un repas sur réservation à Espiens vins de l’Albret, soupe d’automne, buffet charcuterie et viandes, fromages, dessert et café. .
Espiens 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 69 04 20
