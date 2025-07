Repas / Visite / Rencontre Espace Delaroche Embrun

Espace Delaroche Centre d’art contemporain Les Capucins Embrun Hautes-Alpes

Début : Mardi 2025-07-22 12:00:00

fin : 2025-07-22 14:00:00

2025-07-22

Le Centre d’art contemporain Les Capucins vous convie à une dégustation d’un repas mardi 22 juillet de 12h à 14h.

Espace Delaroche Centre d’art contemporain Les Capucins Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 65 99 publics.lescapucins@gmail.com

English :

The Centre d?art contemporain Les Capucins invites you to a meal tasting on Tuesday July 22 from 12pm to 2pm.

German :

Das Zentrum für zeitgenössische Kunst Les Capucins lädt Sie am Dienstag, den 22. Juli von 12.00 bis 14.00 Uhr zu einer Essensverkostung ein.

Italiano :

Il Centre d’art contemporain Les Capucins vi invita a una degustazione di pasti martedì 22 luglio dalle 12.00 alle 14.00.

Espanol :

El Centre d’art contemporain Les Capucins le invita a una degustación gastronómica el martes 22 de julio de 12:00 a 14:00 horas.

L’événement Repas / Visite / Rencontre Embrun a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon