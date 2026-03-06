Repass de l’école Sainte-Anne

Salle de laTour d’Auvergne Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Au menu jambon braisé sauce forestière et pommes de terre grenailles de chez Le Grand.

Sur place (à partir de 19h) 13€ (apéritif + plat + dessert), 7€ enfant

A emporter (plat + dessert), 6€ enfant. Livraison possible.

Réservation obligatoire jusqu’au 21 mars au 06 32 17 46 28 .

Salle de laTour d’Auvergne Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 32 17 46 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repass de l’école Sainte-Anne

L’événement Repass de l’école Sainte-Anne Dinéault a été mis à jour le 2026-03-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE