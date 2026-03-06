Repass de l’école Sainte-Anne Dinéault
Repass de l’école Sainte-Anne Dinéault samedi 28 mars 2026.
Repass de l’école Sainte-Anne
Salle de laTour d’Auvergne Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Au menu jambon braisé sauce forestière et pommes de terre grenailles de chez Le Grand.
Sur place (à partir de 19h) 13€ (apéritif + plat + dessert), 7€ enfant
A emporter (plat + dessert), 6€ enfant. Livraison possible.
Réservation obligatoire jusqu’au 21 mars au 06 32 17 46 28 .
Salle de laTour d’Auvergne Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 32 17 46 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repass de l’école Sainte-Anne
L’événement Repass de l’école Sainte-Anne Dinéault a été mis à jour le 2026-03-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE