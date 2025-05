Repenser la recherche au XXle siècle – Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement, 22 mai 2025 19:00, Marseille 3e Arrondissement.

Repenser la recherche au XXle siècle Jeudi 22 mai 2025 de 19h à 21h. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-22 19:00:00

fin : 2025-05-22 21:00:00

Discussion interdisciplinaire, réflexive et située, pour explorer la matérialité des savoirs leurs objets, leurs méthodes, leurs angles morts.

Et si questionner les inégalités liées au genre et au validisme permettait de repenser en profondeur ce qu’est la recherche, comment elle se fait, par qui et pour qui ?







Cette table ronde propose une discussion interdisciplinaire, réflexive et située, pour explorer la matérialité des savoirs leurs objets, leurs méthodes, leurs angles morts.









A partir de leurs expériences en santé, sexualité, genre, autisme et pratiques neuroqueer, les participant·es inviteront à interroger l’accessibilité des outils de recherche et les rapports de pouvoir qui traversent les communautés scientifiques.

Un espace pour penser, ensemble, des pratiques de recherche plus ouvertes, plus accessibles et plus attentives aux corps et aux récits.









Avec

Lucas Aloyse Sociologue Université Gustave Effeil

EFIGIES Association des jeunes chercheur-e-s en études féministes, genre et sexualités

Hippolyte Régnault Doctorant en sciences politiques Université Paris-Dauphine .

Couvent Levat 52 rue Levat

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

