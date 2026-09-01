Repenser l’économie et la finance au-delà du capitalisme La Combinerie Marseille 1er Arrondissement
mercredi 16 septembre 2026 · La Combinerie · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Repenser l’économie et la finance au-delà du capitalisme
Mercredi 16 septembre 2026 de 19h à 22h. La Combinerie 28 Bd National Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-16 22:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Retrouvez la 1ère conférence Un Prétexte de la rentrée 2026 ! 4 experts viendront présenter des pistes pour questionner les modèles économiques et financiers capitalistes en présentant des approches et des modèles alternatifs.
Repenser l’économie et la finance au-delà du capitalisme
Mercredi 16 septembre 2026
La Combinerie (28 bd National, 13001, Marseille)
19h à 20h : buffet partagé – 20h à 22h : conférence
Événement à prix libre
Retrouvez la 1ère conférence Un Prétexte de la rentrée 2026 ! 4 experts viendront présenter des pistes pour questionner les modèles économiques et financiers capitalistes en présentant des approches et des modèles alternatifs.
Places limitées ! Inscription à unpretexte.marseille@gmail.com en précisant la date de l’événement et le nombre d’inscriptions.
Les intervenants.es de la soirée :
Giorgia Trasciani – Laboratoire LEST/AMU – Les coopératives : une alternative crédible au capitalisme ? Ce que nous apprend la recherche.
Clara Williams – Reclaim Finance – Comment réorienter la finance vers une économie durable avec Reclaim Finance
Simon Papaud – AFEP – Socialisme et monnaies alternatives : quelques leçons de l’histoire
Laetitia Dourdent – La NEF – Une autre banque est-elle possible ?
Il n’y a plus qu’à vous trouver un prétexte pour nous rejoindre ! .
La Combinerie 28 Bd National Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 08 42 28 unpretexte.marseille@gmail.com
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English :
Check out the first « Un Prétexte » conference of the 2026 school year! Four experts will present ideas for challenging capitalist economic and financial models by introducing alternative approaches and models.
L’événement Repenser l’économie et la finance au-delà du capitalisme Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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