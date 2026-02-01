Repenser nos assiettes !? Les systèmes de production alimentaires et leurs impacts Le Récif (deuxième étage) Marseille 1er Arrondissement

Repenser nos assiettes !? Les systèmes de production alimentaires et leurs impacts

Jeudi 26 février 2026 de 18h30 à 20h30. Le Récif (deuxième étage) 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26 20:30:00

2026-02-26

Le système alimentaire dominant creuse les inégalités et aggrave les impacts environnementaux. Comment assurer une alimentation de qualité, justement rémunérée, accessible à tous, et retrouver une souveraineté alimentaire ? Explorons des leviers d’action.

Face à un monde qui s’accélère dans des directions parfois contraires aux nôtres, nous ne souhaitons pas céder à l’immobilisme, mais comprendre les mécanismes en action et entrevoir des pistes de changement.



Repenser nos assiettes !? Les systèmes de production alimentaire et leurs impacts.



2ème rencontre d’un cycle de séminaires organisé par l’association du Récif en partenariat avec l’AMU.

Avec Amandine Borel, chargée de mission recherche-action pour une sécurité sociale de l’alimentation, Carole Sadaka, experte nutrition et alimentation durable, co-fondatrice de l’association Du vote à l’Assiette, et un.e représentant.e de l’association Marseillaise Cantina qui oeuvre pour un accès digne à l’alimentation.



Lorsque nous tentons d’imaginer un monde meilleur, les alternatives semblent parfois limitées. Chaque piste paraît se heurter aux contraintes de nos quotidiens. Pourtant, des solutions sont en recherche, et des mouvements citoyens les portent déjà.



Notre système alimentaire dominant comporte de nombreux maillons aux effets parfois délétères, et les inégalités se creusent.



De la production à la distribution, jusqu’à la consommation, comment ce système répond-il — ou non — aux enjeux de justice sociale et environnementale ?



Est-il possible de garantir une alimentation de qualité, justement rémunérée, accessible à tous et recouvrer une forme de souveraineté sur nos assiettes ?



À travers ces présentations échanges et témoignages, il s’agira d’explorer les leviers permettant de concilier ces objectifs indissociables découvrez comment les représentants du monde académique et des citoyens militants apportent des réponses concrètes à ces enjeux.



Format présentation, débat et discussion. .

Le Récif (deuxième étage) 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lerecifmarseille@gmail.com

English :

The dominant food system is widening inequalities and worsening environmental impacts. How can we ensure quality food, fairly remunerated, accessible to all, and regain food sovereignty? Let’s explore the levers for action.

