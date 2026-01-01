“Repenser nos modèles Crise écologique et futur possible” Quand le monde académique et les citoyens militants oeuvrent ensemble pour tester des modèles alternatifs! Le Récif (deuxième étage) Marseille 1er Arrondissement

“Repenser nos modèles Crise écologique et futur possible” Quand le monde académique et les citoyens militants oeuvrent ensemble pour tester des modèles alternatifs!

Jeudi 29 janvier 2026 de 18h30 à 20h30. Le Récif (deuxième étage) 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rencontre sur la crise écologique réunissant chercheurs et citoyens. Dominique Ami et Sylvain Takerkart présentent des expériences montrant que des modèles économiques alternatifs existent et permettent une transition réaliste vers une société plus juste.

Lorsque nous tentons d’imaginer un monde meilleur, nous nous sentons souvent limités dans le choix des alternatives ; il nous semble que chaque piste se heurte à la réalité de nos quotidiens. Mais sommes-nous vraiment dans le meilleur système possible ? N’existe-t-il pas d’autres modèles, tentatives et expérimentations ?



Dominique Ami et Sylvain Takerkart nous montreront qu’il est possible de faire une transition réaliste.

Ils nous aideront à faire nos premiers pas dans le monde des études économiques et qui envisage déjà les alternatives au système actuel. Ils nous feront découvrir que, derrière des mots qui peuvent faire peur, se cachent en réalité des actions concrètes et collectives pour poser les bases d’une société plus juste.



Le Choix des Mondes

Face à un monde qui s’accélère dans une direction que nous percevons souvent comme contraire à la nôtre, nous ne souhaitons pas céder à l’immobilisme, mais comprendre les mécanismes qui agissent et envisager des pistes de changement concrètes. Cette série de rencontres a pour objectif d’analyser ensemble les choix passés et présents qui ont façonné la société dans laquelle nous vivons, d’en identifier les limites et de réfléchir collectivement à des orientations alternatives. Pour ce faire, nous proposons de réunir des acteurs du monde académique, des associations déjà engagées sur le terrain et des citoyens désireux de s’impliquer dans leur quotidien afin de contribuer, de manière réaliste, au changement. .

Le Récif (deuxième étage) 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Meeting on the ecological crisis, bringing together researchers and citizens. Dominique Ami and Sylvain Takerkart present experiences showing that alternative economic models do exist, enabling a realistic transition to a fairer society.

