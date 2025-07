Repenser / transformer son jardin Dans le jardin d’un particulier Rennes

Repenser / transformer son jardin Dans le jardin d’un particulier Rennes Samedi 6 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

Un déménagement ou un nouveau jardin à investir ? Cette formation est faite pour vous ! Venez découvrir les différentes manières, selon vos envies et besoins, d’aménager un jardin résilient et facile à entretenir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-06T17:00:00.000+02:00

Dans le jardin d’un particulier Rue de Lorgeril, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine