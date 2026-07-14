Informations pratiques

Repenser / transformer son jardin Dans le jardin d’un particulier Vezin-le-Coquet Samedi 19 septembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

Un déménagement ou un nouveau jardin à investir ? Cette formation est faite pour vous ! Venez découvrir les différentes manières, selon vos envies et besoins, d’aménager un jardin résilient et facile à entretenir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T12:30:00.000+02:00

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http://bit.ly/rennes_zerodechet

Dans le jardin d’un particulier Rue des Bruyères, Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine



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