Repère les sorties culturelles faites pour toi ! Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-10 17:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Découvrez les événements culturels incontournables et comment utiliser le Pass Culture.

.

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Find out more about our cultural events and how to use your Culture Pass.

L’événement Repère les sorties culturelles faites pour toi ! Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-12-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES