Repérer et éviter les arnaques en ligne Tourcoing

Repérer et éviter les arnaques en ligne

27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Nous aborderons les bonnes pratiques pour naviguer sereinement sur Internet et repérer les signaux d’alerte face aux arnaques numériques. Courriels frauduleux, faux sites de vente, escroqueries sur les réseaux sociaux ou encore tentatives de vol de données les pièges en ligne sont nombreux et souvent très bien dissimulés.

Cet atelier vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement de ces fraudes, à reconnaître les signes d’une tentative d’hameçonnage (phishing), à vérifier la fiabilité d’un site web et à adopter les bons réflexes pour protéger vos informations personnelles. Nous aborderons également les outils simples et accessibles pour sécuriser vos mots de passe, vos paiements et vos comptes en ligne.

Un temps d’échange permettra à chacun de partager ses expériences et de poser des questions concrètes sur les situations rencontrées au quotidien. Ensemble, nous apprendrons à devenir des internautes plus avertis et confiants, capables de profiter du numérique en toute tranquillité.

27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’ll take a look at best practices for safe online browsing, and how to spot the warning signs of digital scams. Fraudulent e-mails, bogus sales sites, social networking scams and attempted data theft: the online traps are numerous and often very well hidden.

This workshop will help you better understand how these frauds work, recognize the signs of a phishing attempt, check the reliability of a website and adopt the right reflexes to protect your personal information. We’ll also look at simple, accessible tools for securing your passwords, payments and online accounts.

There will also be time for sharing experiences and asking concrete questions about everyday situations. Together, we’ll learn how to become more informed and confident Internet users, able to enjoy the digital world with complete peace of mind.

L’événement Repérer et éviter les arnaques en ligne Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme