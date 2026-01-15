Reperkusound Transbordeur et Halle Tony Garnier Lyon
Reperkusound Transbordeur et Halle Tony Garnier Lyon vendredi 3 avril 2026.
Reperkusound
Transbordeur et Halle Tony Garnier Lieux divers Lyon Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-03
En 2026 un nouveau souffle se fait entendre pour le festival Reperkusound qui sé déploie cette année au Transbordeur et à la Halle Tony Garnier !
.
Transbordeur et Halle Tony Garnier Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 27 93 99 festivalreperkusound@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Reperkusound
The festival Reperkusound has become a standard-bearer of electronic, contemporary, urban and ground-breaking music.
L’événement Reperkusound Lyon a été mis à jour le 2026-01-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme