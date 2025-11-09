Répertoire folk et blues, pour le concert du chanteur Malcom McCallum Le Clos des Fées Paluel Dimanche 9 novembre, 17h00 gratuit sur reservation

Le Clos des Fées accueille le poète francophone, Malcolm McCallum sur un répertoire musical qui puise ses sources à la fois dans le blues, le folk, le jazz et les racines celtes du songwriter.

Cet automne, le Clos des fées reprend sa programmation de concerts et avant d’entamer son cycle jazz des concerts des « Début de soirée », le lieu accueille le poète francophone, Malcolm McCallum. L’auteur-interprète se produit sur scène depuis une bonne quarantaine d’années, comme guitariste et chanteur qu’il soit en solo, avec le groupe Magnitoz ou au sein du duo acoustique The Hobblers dont le dernier enregistrement Flash of light remonte à 2017.

Pour qualifier son style, le songwriter aime employer le terme agrégatif de Newfolkblues pour sa musique qui puise ses sources à la fois dans le blues, le folk, le jazz et ses racines celtes, puisque Malcolm est d’origine écossaise.

Publiée en français aux éditions Xérographes, la poésie de McCallum aborde avec singularité les thèmes universels de l’existence. Ses compositions originales comme ses poèmes rapportent ainsi des tranches de vie faites de voyages ou d’histoires d’amour mais aussi les difficultés de notre temps à travers d’émouvantes ballades s’appuyant sur des morceaux enlevés, traduisant sur scène une grande énergie.

Pour sa venue au Clos des fées, Malcom McCallum a prévu un concert avec des respirations poétiques, accompagné du fidèle PM, contrebassiste californien, réputé comme improvisateur hors pair.

Longtemps surnommé à Paris « l’écossais de la Goutte d’Or », Malcolm s’est depuis installé dans le Pays de Caux où il poursuit sa carrière musicale.

