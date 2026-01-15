Répétition Banda Zik en Vrac

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Venez participer à la première répétition de la nouvelle banda de Sévérac d’Aveyron Zik en Vrac !

Samedi 17 janvier 14h salle des fêtes de Recoules

Musiciens débutants ou expérimentés acceptés ! .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie ebrudy@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the first rehearsal of Sévérac d’Aveyron’s new banda: Zik en Vrac!

L’événement Répétition Banda Zik en Vrac Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-01-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)