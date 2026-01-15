Répétition Banda Zik en Vrac Sévérac d’Aveyron

Répétition Banda Zik en Vrac Sévérac d’Aveyron samedi 17 janvier 2026.

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Samedi 2026-01-17
2026-01-17

Venez participer à la première répétition de la nouvelle banda de Sévérac d’Aveyron Zik en Vrac !
Samedi 17 janvier 14h salle des fêtes de Recoules

Musiciens débutants ou expérimentés acceptés !   .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie   ebrudy@laposte.net

Come and take part in the first rehearsal of Sévérac d’Aveyron’s new banda: Zik en Vrac!

