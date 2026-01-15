Répétition Banda Zik en Vrac Sévérac d’Aveyron
Répétition Banda Zik en Vrac Sévérac d’Aveyron samedi 17 janvier 2026.
Répétition Banda Zik en Vrac
Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Venez participer à la première répétition de la nouvelle banda de Sévérac d’Aveyron Zik en Vrac !
Samedi 17 janvier 14h salle des fêtes de Recoules
Musiciens débutants ou expérimentés acceptés ! .
Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie ebrudy@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the first rehearsal of Sévérac d’Aveyron’s new banda: Zik en Vrac!
L’événement Répétition Banda Zik en Vrac Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-01-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)