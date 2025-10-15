[REPETITION] Cartes postales Iran et Ecosse Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes

Cartes postales Iran et Ecosse Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes Mercredi 15 octobre, 10h00

Gratuit, sur inscription, strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Assistez à une répétition de l’Orchestre National de Bretagne

À l’image des partitions qu’envoyait Felix Mendelssohn à sa sœur Fanny en guise de cartes postales pour lui raconter ses aventures, ce concert sera un véritable carnet de voyage à la découverte de différentes traditions musicales. La compositrice iranienne Golfam Khayam, en résidence cette année à l’ONB, présentera notamment la création française de son Concerto pour alto et santour, instrument traditionnel persan.

**Infos pratiques**

* > Places limitées

* > Gratuit

* > Réservation en ligne **avant le mercredi 8 octobre**

* **> Attention : cette répétition est un temps de travail pour les artistes. Merci de respecter ce moment.**

Strictement réservé aux **étudiants, doctorants et chercheurs internationaux** des [établissements membres](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) du CMI Rennes.

Début : 2025-10-15T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-15T11:00:00.000+02:00

Couvent des Jacobins – Centre des congrès, Rennes