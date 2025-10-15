[REPETITION] Cartes postales Iran et Ecosse Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes
[REPETITION] Cartes postales Iran et Ecosse Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes mercredi 15 octobre 2025.
[REPETITION] Cartes postales Iran et Ecosse Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes Mercredi 15 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription, strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.
Assistez à une répétition de l’Orchestre National de Bretagne
À l’image des partitions qu’envoyait Felix Mendelssohn à sa sœur Fanny en guise de cartes postales pour lui raconter ses aventures, ce concert sera un véritable carnet de voyage à la découverte de différentes traditions musicales. La compositrice iranienne Golfam Khayam, en résidence cette année à l’ONB, présentera notamment la création française de son Concerto pour alto et santour, instrument traditionnel persan.
**Infos pratiques**
* > Places limitées
* > Gratuit
* > Réservation en ligne **avant le mercredi 8 octobre**
* **> Attention : cette répétition est un temps de travail pour les artistes. Merci de respecter ce moment.**
Strictement réservé aux **étudiants, doctorants et chercheurs internationaux** des [établissements membres](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) du CMI Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-15T10:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-15T11:00:00.000+02:00
1
https://www.eventbrite.fr/e/billets-repetition-cartes-postales-iran-et-ecosse-1627398485679
Couvent des Jacobins – Centre des congrès couvent des jacobins, rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine