Informations pratiques

[REPETITION]- Concertos de Vivaldi Opéra de Rennes Rennes Mercredi 2 décembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, inscription en ligne, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Assistez à une répétition de l’Orchestre National de Bretagne

**Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir Vivaldi avec l’Orchestre National de Bretagne et sa revisite de ses concertos à la clarinette.**

Au programme : Antonio Vivaldi (arrangements Andreas Tarkmann) – Concerto pour clarinette, cordes et basse continue n°1 « Sant’Angelo » et n°2 « La Fenice », Antonio Vivaldi (arrangements Andreas Tarkmann) – Air pour chalumeau « La Tortora », Johann Stamitz – Concerto pour clarinette et orchestre en si bémol majeur, Maddalena Laura Sirmen (arrangements pour clarinette et orchestre) – Concerto pour violon et orchestre n°1, op. 3/1

**Infos pratiques**

> Places limitées

> Gratuit

> Réservation en ligne **avant le mercredi 25 novembre**

**> Attention : cette répétition est un temps de travail pour les artistes. Merci de respecter ce moment.**

_Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs_ _**internationaux**_ _des établissements membres du CMI Rennes._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-02T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-02T11:00:00.000+01:00

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https://www.eventbrite.fr/e/billets-repetition-concertos-de-vivaldi-1998893844297

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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