La Selle-en-Hermoy

Répétition de musique plein air

2 Rue Verte La Selle-en-Hermoy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Tous les musiciens peuvent venir nouer avec nous devant la mairie (ou l’église si intempérie). Verre de l’amitié partagé à la fin !

Tous les musiciens peuvent venir nouer avec nous devant la mairie (ou l’église si intempérie). Verre de l’amitié partagé à la fin ! .

2 Rue Verte La Selle-en-Hermoy 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 68 71 60 88

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English :

All musicians are welcome to join us in front of the town hall (or church, in case of bad weather). Glass of friendship shared at the end!

L’événement Répétition de musique plein air La Selle-en-Hermoy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO