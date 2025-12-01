REPETITION DUO VOKI SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

REPETITION DUO VOKI

Début : 2025-12-12 14:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

La Communauté de Communes Neste-Barousse invite le public à une répétition gratuite du Duo Voki, le vendredi 12 décembre à 14h30 au Centre culturel Maison du Savoir à Saint-Laurent-de-Neste, dans le cadre du programme PASSERELLES . Cet événement clôture la première semaine de résidence des artistes, qui préparent un projet intitulé Oiseaux en Neste-Barousse pour la jeunesse.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48 contact@maisondusavoir.fr

The Communauté de Communes Neste-Barousse invites the public to a free rehearsal of Duo Voki, on Friday December 12 at 2.30pm at the Maison du Savoir cultural center in Saint-Laurent-de-Neste, as part of the PASSERELLES program. This event closes the first week of the artists’ residency, as they prepare a project entitled Oiseaux en Neste-Barousse (Birds in Neste-Barousse) for young people.

