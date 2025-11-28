[REPETITION] Folklores du Nord Opéra de Rennes Rennes

[REPETITION] Folklores du Nord Opéra de Rennes Rennes vendredi 28 novembre 2025.

[REPETITION] Folklores du Nord Opéra de Rennes Rennes Vendredi 28 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Assistez à une répétition de l’Orchestre National de Bretagne

Préparez-vous à découvrir des chants de travail, des refrains marins, des danses joyeuses, et peut-être même une gigue irlandaise ou un andro breton !

Ici, les musiques d’inspiration celte et traditionnelles du monde sont mises à l’honneur et nous emmèneront en voyage en Irlande, en Écosse, d’inspiration celte et traditionnelles du monde sont mises à l’honneur et nous emmèneront en voyage en Irlande, en Écosse, en Scandinavie , en Pologne et dans le grand nord canadien.

**Infos pratiques**

* > Places limitées

* > Gratuit

* > Réservation en ligne **avant le vendredi 20 novembre**

* _**> Attention : cette répétition est un temps de travail pour les artistes. Merci de respecter ce moment.**_

**Strictement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des** [**établissements membres**](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) **du CMI Rennes.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T11:00:00.000+01:00

1

https://www.eventbrite.fr/e/billets-repetition-folklores-du-nord-1629824712589

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine