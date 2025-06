Répétition générale du Bal Arrangé 6 Bassin de la Villette Paris 4 juillet 2025 18:00

Répétition générale du Bal Arrangé 6 Vendredi 4 juillet, 18h00 Bassin de la Villette Paris

Gratuit et ouvert à tou·te·s, sans condition d’âge ou de niveau.

Les ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap ou non.

Tenue confortable conseillée.

Nombre de places limité selon la capacité du lieu d’accueil.

Le samedi 5 juillet 2025, le Bal Arrangé transformera l’espace public en une grande piste de danse inclusive et festive.

Composé de danses contemporaines, de hip-hop et de danse signe inspirée de la Langue des Signes Française, ce bal participatif invite chacun·e, en situation de handicap ou non, à entrer dans la danse, quel que soit son parcours.

Dernière étape avant le grand jour !

La répétition générale du Bal Arrangé 6 rassemble l’ensemble des complices du bal — enfants, adultes, seniors, personnes en situation de handicap ou non — pour une mise en commun des chorégraphies dansées tout au long des ateliers.

Dans un esprit festif, bienveillant et inclusif, cette répétition permet d’ajuster les enchaînements, de repérer les dynamiques de groupe, de se familiariser avec l’espace, et surtout… de vivre déjà ensemble l’énergie du bal !

Encadrée par l’équipe artistique de la compagnie La Halte Garderie, cette répétition permet à chacun·e de prendre confiance en sa place dans le groupe et de se sentir prêt·e à guider le public le jour de la restitution.

Un moment clé dans la construction collective du Bal Arrangé.

Bassin de la Villette 37 Quai de seine – 75019 PARIS Paris 75019 Quartier de la Villette Paris Île-de-France

Bal Arrangé #6

©Diego Caplain et Pas2Signal